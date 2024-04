Superbonus, ancora pochi giorni: la scadenza del 4 aprile

Appuntamento con l'Agenzia delle Entrate

ROMA- L’ultimo decreto sul Superbonus, con la cancellazione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, è oramai operativo.

Ed è corsa contro il tempo per chi, pur essendo nel passato in regola con tutti gli altri criteri, ha fatto un errore o non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito rispetto ai lavori del 2023.

Se non lo si farà entro il 4 aprile, quindi tra pochi giorni, dovrà pagare la fattura per poi scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni.