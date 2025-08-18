Superenalotto, la combinazione vincente del 18 agosto 2025

ROMA – Concorso Superenalotto/Superstar n.131 di oggi. Combinazione Vincente 5, 19, 58, 59, 83, 87 Numero Jolly: 10 Numero Superstar: 32.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.131 di oggi:
Vincite SuperEnalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 3 totalizzano Euro: 37.418,27 Punti 4: 414 totalizzano Euro: 282,84 Punti 3: 15.232 totalizzano Euro: 22,77 Punti 2: 226.565 totalizzano Euro: 5,00 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 28.284,00 Punti 3SS: 45 totalizzano Euro: 2.277,00 Punti 2SS: 848 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 5.527 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 11.097 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 64 totalizzano Euro: 3.200,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 9.723 totalizzano Euro: 29.169,00 Vincite WinBox 1: 1.419 totalizzano Euro: 35.475,00 Vincite WinBox 2: 167.845 totalizzano Euro: 340.708,00 Totale vincite Seconda Chance: 9.787 Totale vincite WinBox: 169.264 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 40.100.000,00 (ANSA).