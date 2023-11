Supervisione dei genitori su Facebook, ora si può

L'annuncio di Meta

1' DI LETTURA

ROMA – Monitorare le attività dei propri figli sui social network? Ora si può. Gli strumenti di supervisione per i genitori sono ora disponibili in tutto il mondo anche su Facebook, oltre che su Instagram, Messenger e Horizon Worlds. Lo comunica Meta in una nota.

Come funziona la supervisione su Facebook

Questi strumenti sono stati lanciati per la prima volta lo scorso gennaio, poi si sono espansi. “I genitori – spiega la società di Mark Zuckerberg – possono accedere agli strumenti di supervisione di Facebook attraverso le Impostazioni, per vedere informazioni come il tempo trascorso dagli adolescenti sull’app, impostare per loro pause programmate e accedere a risorse e materiali realizzati dagli esperti sulla gestione del tempo online dei ragazzi. Stiamo aggiungendo altri strumenti di supervisione anche su Messenger – conclude Meta – tra cui la possibilità per i genitori di impostare pause programmate e di visualizzare i contatti bloccati dai loro figli”.