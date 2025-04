Sversamento di una sostanza acida da un vagone a Messina, Nbcr sul posto

Predisposta una zona di sicurezza

MESSINA – I vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina sono intervenuti nello scalo merci della ferrovia per una perdita di sostanza da un vagone adibito al trasporto di acidi. Sul posto personale del nucleo Nucleare, biologico, chimico e radioattività.

Predisposta una zona di sicurezza per l’esecuzione delle operazioni di bonifica, per tutelare l’incolumità dei cittadini e la salute pubblica. Il vigili del fuoco del nucleo Nbcr stanno attualmente collaborando con le autorità competenti per gestire e risolvere l’emergenza derivante dallo sversamento della sostanza.