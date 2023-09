Tabbiani esalta il gruppo: “Chiricò devastante come tutta la squadra”

Le parole del tecnico dopo il 2-0 al Picerno

CATANIA – Resta composto mister Tabbiani. In salastampa esterna la sua soddisfazione per la vittoria ma dando dimostrazione di voler rimanere con i piedi saldamente al terreno. “La vittoria? Bene così ma siamo solo all’inizio del percorso”.

Tre punti importanti (i primi in campionato) e le prossime due sfide che capiteranno nel giro di appena quattro giorni: giovedì prossimo a Monopoli e, poi, lunedì sera nuovamente al Massimino.

“Picerno ottimo avversario”

“Siamo partiti bene con la voglia di fare risultato. Abbiamo creato i presupposti per il gol, siamo stati aggressivi come voglio io: il Picerno è una squadra ben organizzata, potevamo far meglio ma queste cose le impareremo partita dopo partita. Sono contento, i ragazzi sono scesi in campo con la voglia di vincere”.

“Chiricò devastante”

“Ho tantissimi giocatori di personalità. Chiricò? È un giocatore devastante per la categoria. Ma ne ho in ogni ruolo.

Questa è una squadra che ha giocato da squadra. La sofferenza fa parte del percorso da fare e non guardo a un solo giocatore: ognuno farà il proprio lavoro”.

“Abbiamo fatto un passo avanti”

“Anche oggi eravamo un pò stanchi ma la crescita si avrà giocando più partite. Oggi è stata davvero dispendiosa sia per noi che per loro: tanti coast to coast: ed è diventata una partita molto bella perché tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto. Ma, da parte nostra, abbiamo fatto un passo avanti”.

“Qualcosa cambieremo”

“La prestazione di Di Carmine di commenta da solo. È stato molto utile anche in fase di non possesso ed è un giocatore che è destinato a crescere. Ora, abbiamo tante partite davanti e dobbiamo recuperare il più possibile. Sicuramente qualcosa cambieremo per le prossime partite perchè abbiamo una rosa che ce lo permette: dobbiamo entrare in questo meccanismo che vede il campionato davvero lungo”.

La sconfitta contro il Crotone è definitivamente alle spalle. Testa al Monopoli giovedì sera.