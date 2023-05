Tajani: “La flessibilità sul Pnrr è indispensabile, utilizzeremo tutti i fondi”

“Tutti i Paesi hanno delle contestazioni da parte della Commissione Ue“

“Tutti i Paesi hanno delle contestazioni da parte della Commissione Ue, è ovvio che si deve trattare. Sono convinto che per quanto riguarda la terza tranche del Pnrr sia ancora questione di poco. Se poi ci dovesse essere l’esclusione di una piccola parte, l’Italia farà le sue osservazione. Il Pnrr è stato scritto e deciso quando c’era ancora la pandemia, ora le cose sono cambiate. La flessibilità è indispensabile. Non credo che si debba rinunciare a parte dei fondi, è chiaro che si debbano utilizzare tutti i fondi trovando le giuste modifiche affinché servano per i problemi provocati dalla crisi“, ha detto Antonio Tajani a Radio 24.

Il vice premier ha parlato anche dei fondi in arrivo da Bruxelles che serviranno per il dissesto idrogeologico: “Ci sono sei miliardi per la sistemazione idrogeologica del Po, in più l’Ue erogherà 3-400 milioni dal Fondo di solidarietà per le catastrofi naturali. Io credo che alcune spese debbano essere tolte da quanto previsto dal patto di stabilità. Noi vogliamo fare tutto ciò che è possibile per utilizzare quei fondi”, ha concluso Tajani.