Tajani “Si può pensare a detassazione della tredicesima”

MILANO (ITALPRESS) – “La manovra non sarà una manovra correttiva come ha detto il ministro Giorgetti, ma dovrà essere una manovra che punti sulla crescita. La soluzione non si chiama reddito di cittadinanza o salario minimo. Ma si chiama detassazione degli straordinari, dei festivi, dei premi di produzione e in prospettiva si può pensare una proposta un po’ azzardata: detassazione della tredicesima, perchè no?”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell’evento “Competitività e nuove sfide globali” a Milano.

