Tamajo: “Abbiamo a disposizione un miliardo per sviluppare la Sicilia”

"C'è bisogno di liquidità nel mondo produttivo in tempi brevissimi"

PALERMO – “Abbiamo circa un miliardo e 200 milioni di euro di risorse che dobbiamo mettere a terra, creando le condizioni per fare avvisi, bandi e per rafforzare il sistema di competitività delle nostre aziende e lavorare all’internazionalizzazione. Stiamo cercando di farlo comprimendo i tempi, c’è bisogno di mettere liquidità nel mondo produttivo in tempi brevissimi”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, a margine del convegno ‘Valori e visioni per nuove politiche di sviluppo’ in corso a Palazzo dei Normanni, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani.