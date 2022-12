Tamajo: “Protocollo d’intesa per le imprese verso Cipro e il Mediterraneo”

"Garantire un filo diretto con le aree di maggiore interesse". Così l'assessore alle Attività produttive

PALERMO – “Un protocollo di intesa tra la Camera di Commercio Italo-Cipriota e l’assessorato regionale delle Attività produttive per lo sviluppo delle imprese siciliane. Questa è la mia idea che sono certo diventerà realtà, a seguito dell’interessante convegno che si è tenuto ieri nella sala conferenze della Presidenza della Regione, in via Magliocco a Palermo”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine della quinta edizione del Cypriot-Italian Business Forum su “Internazionalizzazione delle imprese nell’economia del Mediterraneo. Modelli di sviluppo e opportunità di cooperazione transnazionale“.

Tamajo: “Focus privilegiato sull’isola di Cipro”

“Un protocollo – aggiunge l’esponente del governo Schifani – che va nella direzione di un sempre più coerente sviluppo delle relazioni economiche e culturali fra la Sicilia e i Paesi mediterranei, con un focus privilegiato sull’isola di Cipro. L’intesa dovrà essere in grado di garantire un filo diretto con le aree di maggiore interesse per la business community degli Stati che si affacciano sul Mare Nostrum e di assicurare un costante aggiornamento sulle politiche locali e sulle opportunità di investimento, fondamentali per le aziende siciliane che mirano a internazionalizzare il proprio giro d’affari nel Mediterraneo e verso il Medio Oriente. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato all’evento, gli imprenditori che hanno portato le loro testimonianze, il console onorario della Repubblica di Cipro, Sebastiano Provenzano, e il presidente della Camera di Commercio Italo-Cipriota, Giuseppe Marino”.