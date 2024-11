Intervento dei soccorritori del 118 e dei carabinieri

CATANIA – Tamponamento a catena nel tardo pomeriggio, sulla Strada Statale 284 in territorio di Biancavilla, in direzione Adrano. Sono 5 le auto coinvolte nell’incidente. Tre le persone rimaste ferite, in maniera non grave, ma trasportate comunque in ospedale dalle ambulanze del 118, per essere sottoposte alle cure del caso. Ad intervenire per effettuare i rilievi sono stati gli agenti della Polizia Locale di Biancavilla.

Incidente autonomo sulla SP 137

Incidente stradale autonomo sulla Strada Provinciale 137 in territorio di Paternò. Il giovane conducente di una Citroen, con altri tre ragazzi a bordo, ha perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva finendo fuori strada. A rimanere feriti tutti e quattro. Per i malcapitati necessario il trasporto in ambulanza in ospedale per le medicazioni e gli accertamenti del caso.

Impatto sulla 121

Nel corso della mattinata, vi avevamo reso conto di un altro incidente. In questo caso sulla Statale 121. Impatto tra una Fiat Panda, con all’interno due persone, ed una Volkswagen Golf guidata da un uomo. A rimanere feriti sono stati gli occupanti della Panda che sono stati trasportati con l’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò per le cure del caso.

Non avrebbero riportato ferite gravi. Illeso il conducente della Golf.