È accaduto questa mattina

CATANIA – L’incidente, che non ha causato per fortuna feriti gravi – si è verificato all’altezza dello svincolo di Piano Tavola. È accaduto questa mattina attorno alle 7.30 lungo la Strada Statale 121, la Paternò-Catania, e sta causando tuttora lunghe code in direzione del capoluogo etneo.

Traffico andato letteralmente in tilt.