Catania e Palermo, il ritorno di Tananai in Sicilia con il nuovo tour

Dopo il Festival di Sanremo, il cantante Tananai annuncia il suo nuovo tour con l'album "Rave, Eclissi" per la prima volta live a Catania.

3' DI LETTURA

Dopo la seconda partecipazione al Festival di Sanremo e l’ottimo risultato ottenuto, rientrando al quinto posto in classifica con l’inedito Tango, il cantante Tananai annuncia il suo nuovo tour con l’album “Rave, Eclissi” per la prima volta live.

Le prima tappa: Catania

Nelle scorse settimane era stata diffusa la notizia della tappa catanese che si terrà l’11 agosto presso la Villa Bellini alle ore 21:00. Infatti, il nuovo tour si svolgerà in sinergia con il calendario dei principali eventi musicali italiani che si susseguono durante la calda stagione in tutta la penisola, fra cui rientra il tanto atteso “Sotto il Vulcano Fest”,

La rassegna etnea di spettacoli dal vivo a Catania, Taormina e Zafferana Etnea è organizzata dall’associazione Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, che rientra nella programmazione del Catania Summer Fest 2023 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

Sotto il Vulcano Fest

Ormai divenuto una certezza dell’estate etnea, la musica tornare a suonare “Sotto il vulcano”.

Il Festival itinerante permetterà ai tantissimi partecipanti di godere delle emozioni trasmesse dal teatro antico di Taormina, di lasciarsi trasportare all’ombra degli alberi di Zafferana o dei giardini di Catania attraverso il modo più straordinario per vivere la Sicilia: tramite la musica, l’arte e la cultura.

In rassegna già presenti i Baustelle, reduci dal sold-out del tour primaverile nei principali club italiani, le star di Sanremo come Mr. Rain, Madame, Mara Sattei – Drast e cantautori senza tempo del calibro di Umberto Tozzi.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito di puntoeacapo.uno (sponsor Ticket Ciaotickets).

New entry del tour: Palermo

Così arriva la conferma anche del secondo appuntamento siciliano a Palermo il 12 agosto presso i Cantieri Culturali alla Zisa, che ospiterà in quei giorni il Green Pop Festival, organizzato sempre dall’ associazione Puntoecapo.

Tananai, figurerà nella sezione URBAN insieme ai colleghi con cui si è esibito sul palcoscenico dell’Ariston, animando le location previste per i concerti: il Velodromo “Paolo Borsellino“, il Teatro di Verdura ed i Cantieri culturali alla Zisa.

Tananai: chi è l’artista

Tananai è nato nel 1995, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, proviene dalla città di Milano ed è cresciuto a Cologno Monzese. Inizia la carriera musicale nel 2014 con il nome Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso un genere più pop con lo pseudonimo Tananai a partire dal 2018.

Nel 2019 incide due singoli: Volersi Male e Calcutta e nel gennaio del 2020 pubblica anche il suo primo EP dal titolo Piccoli Boati, in cui figurano due dei suoi pezzi più apprezzati: Ichnusa, che parla di una storia d’amore finita e Maleducazione.

A dicembre 2021, il cantante rientra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Esagerata”, grazie al quale è tra i tre vincitori dell’ottava edizione, che gli assicura un posto tra i 25 Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022.

Quest’anno con il successo riscosso dal brano “Tango”, già certificato disco di platino e stabile in Top5 di Spotify Italia, Tananai è pronto per esibirsi sul palco circondato dal proprio pubblico nel tour TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT e nella tournée estiva TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL, prodotte da Friends and Partners e Magellano Concerti.

L’evento sarà l’occasione per esibirsi finalmente live con i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI”, il suo primo album di inediti certificato disco d’oro, contenente le hit “ABISSALE” (disco di platino), “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino) e “BABY GODDAMN” (quadruplo disco di platino).