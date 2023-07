Tangenziale di Catania, incidente e lunghe code di automobili

Traffico letteralmente paralizzato

1' DI LETTURA

CATANIA – Lunghe code si registrano, dalla mattina di oggi, lungo la Tangenziale di Catania a causa di un incidente per il quale è stato necessario l’intervento della ambulanze del 118.

Traffico, in direzione Siracusa, letteralmente paralizzato con file di automobili incolonnate per diversi chilometri.