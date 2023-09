In corso l'ispezione dell'imbarcazione

TAORMINA (MESSINA) – Un veliero di 15 metri è affondato mentre ancorato a largo di Villagonia, frazione marinara di Taormina. Non si conoscono le cause dell’accaduto. A bordo dell’imbarcazione, di proprietà di uno straniero, non c’era nessuno.

I soccorsi

Sul posto stanno intervenendo sub di un diving center per ispezionare il relitto ed eventualmente attivare un intervento di recupero. Il caso è stato segnalato alla Capitaneria di porto.