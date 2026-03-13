Taormina, gli albergatori: “Nuovi segnali di incremento turistico”

Le parole di Gerardo Schuler, presidente dell'Associazione albergatori

TAORMINA – “Nelle scorse settimane si erano registrati alcuni segnali di cautela legati al clima di incertezza internazionale, ma i dati più recenti mostrano che la situazione delle prenotazioni a Taormina si sta progressivamente riequilibrando e, anzi, registra anche nuovi segnali di incremento”. Lo dice Gerardo Schuler, presidente dell’Associazione albergatori di Taormina.

Taormina: “Nuovi segnali di incremento turistico”

“È naturale che il comparto alberghiero del taorminese segua con attenzione gli sviluppi del quadro geopolitico internazionale – aggiunge – In presenza di tensioni globali può verificarsi, soprattutto in una prima fase, un atteggiamento di maggiore prudenza da parte di alcuni mercati turistici. Si tratta però di dinamiche piuttosto tipiche che tendono a rientrare nel giro di poco tempo”.

“Stiamo osservando un progressivo ritorno alla normalità nelle prenotazioni e, in diversi casi, anche un incremento delle richieste. Taormina e la Sicilia, nel confronto con altri scenari internazionali, continuano ad essere percepite come destinazioni sicure, accoglienti e lontane dalle aree di conflitto, elementi che rafforzano ulteriormente la loro attrattività”.