Taormina, l’auto e il video. Cateno De Luca: “Tentato omicidio”

Il post del sindaco

TAORMINA- Un’auto scura va via, poi cambia direzione e torna rapidamente a tutta velocità puntando dei giovani che erano fuori da una discoteca di Taormina, riuscendo a ferirne almeno uno. E’ il video postato su Facebook dal sindaco della Perla dello Ionio, il deputato regionale siciliano, Cateno De Luca, che parla di “tentato omicidio”. Lo riporta l’agenzia Ansa.

“Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video – scrive su Fb il sindaco De Luca – che si riferisce all’uscita della discoteca Ipanema di Taormina verso le 3:15. Ho già inviato il video al dirigente della polizia di Stato e a quello della polizia municipale di Taormina. Chiederò l’immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video ed il nome di quel pazzo che guidava la macchina. Coloro che sanno ed hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino”.