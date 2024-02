Il materiale è stato trovato in un furgone con loro a bordo

TAORMINA (MESSINA) – Tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Taormina perché ritenute gli autori del furto di 26 tubazioni in ferro dai locali dell’acquedotto comunale di Castelmola.

Le indagini

Il materiale è stato trovato in un furgone con loro a bordo fermato poco dopo per un controllo dai carabinieri della Stazione di Taormina. Le tubazioni trafugate sono state restituite all’amministrazione comunale. I tre devono rispondere di furto aggravato in concorso.