Taormina, il sindaco: ticket d’ingresso a Isolabella

Le dichiarazioni del primo cittadino: abbandoniamo contenzioso con la Regione, riparte iter per il ticket per accedere alla riserva

“I tempi sono maturi per un ticket di ingresso ad Isolabella”. Lo dice il sindaco di Taormina Mario Bolognari. “Il Comune di Taormina – ha aggiunto- ha deciso di abbandonare il contenzioso con la Regione Siciliana che sarebbe dovuto andare in discussione presso il Tar dopo che la casa municipale si era costituita in giudizio nel 2016”.

Una materia che pendeva presso il tribunale amministrativo da anni. Adesso, dunque, ripartirà l’iter per l’istituzione ed entrata in vigore di un ticket di ingresso alla Riserva Naturale dell’isolotto simbolo di Taormina. La Regione Siciliana aveva avviato il percorso ma l’iniziativa era stata allora bloccata.