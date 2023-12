Targa della moto coperta con un paio di boxer, denunciato un minorenne

È successo in piazza Vincenzo Bellini

CATANIA – Aveva coperto la targa della sua moto con un paio di boxer. Un 17enne di Catania è stato fermato dai Falchi della polizia di Stato in piazza Vincenzo Bellini e indagato per l’occultamento dell’identificativo del ciclomotore. È uno degli esiti dei controlli disposti dalla questura di Catania nel centro del capoluogo etneo, durante una delle serate della movida cittadina. Il ragazzino è stato poi affidato ai genitori.

Nel corso dei servizi serali sono state controllate 80 persone e 18 veicoli. Sedici sono state le sanzioni applicate per le violazioni del codice della strada: otto per sosta vietata, tre per mancanza del casco e uno per la mancanza dell’assicurazione, con sequestro amministrativo del veicolo.

Dodici, invece, sono state le verifiche amministrative eseguite dalla polizia amministrativa e dalla polizia locale nei confronti delle attività commerciali. Una di queste è stata sanzionata per la mancata tracciabilità del prodotto ittico, una per mancanze igienico-sanitarie e altrettante per omessa esposizione della Scia, occupazione abusiva di suolo pubblico, omessa esposizione della tabella degli alcolici e, infine, diffusione musicale oltre l’orario consentito.