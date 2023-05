Tassi d’usura fino al 490%: 9 arresti a Catania NOMI

Minacce ed appostamenti per intimorire le vittime e assoggettarle agli aguzzini.

CATANIA. Nove persone sono state arrestate dalla polizia nell’ambito di un’operazione contro un diffuso e sommerso sistema di prestiti a usura ai danni di persone in precarie condizioni economiche.



Dalle indagini, coordinate dalla Procura distrettuale etnea, è emerso che ai prestiti, generalmente di piccoli importi, tra i 1.000 e i 2.000 euro, venivano applicati tassi usurari fino a 490% annuo. Le rate, pagate settimanalmente o mensilmente, erano riscosse facendo ricorso a minacce e ad appostamenti per intimorire le vittime e assoggettarle agli aguzzini. Sono in corso perquisizioni da parte di investigatori della squadra mobile della Questura e della sezione di Polizia giudiziaria della Procura Distrettuale di Catania.

Gli arrestati

Orazio Di Mauro di 67 anni

Orazio Francesco Di Mauro 46

Giuseppa Giuffrida 79

Adriana Rosa Licciardello 75

Giovanni Longo 65

Carmelo Musumeci 55

Gaetano Supera 68

Luigi ventura 62

Giuseppina Bergamo 58 (ai domiciliari)