Si comincia sabato 25 e domenica 26 ottobre con “70 voglia di lei”

“Teatro Musica” di Bibi Bianca in scena al Fontarò con una rassegna di tre spettacoli. Si comincia sabato 25 e domenica 26 ottobre con “70 voglia di lei”.

“Lei” alla Palermo anni ‘70, una Palermo totalmente diversa da quella attuale tanto da sembrare un’altra città. Le comitive del Baretto, del cinema Fiamma, la spiaggia come luogo di schitarrate, primi amori e panini con la frittatina, le scuole occupate, le feste in casa, le birrerie luogo di culto, il giornale l’Ora comprato il pomeriggio, le effusioni a cinema o a Capo Gallo, le 500 garconiere e via dicendo e naturalmente i Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, Battisti, Baglioni ecc.

Con Bibi Bianca, Katia Raineri, Giulia Romano, Francesco Lo Piccolo, Totus Tuzzolino, Carmelo Perrone, Elisabetta Inzerillo.

ll Teatro Fontarò si trova in largo Lituania a Palermo. Gli spettacoli sono il 25 ottobre alle 21,15 e il 26 ottobre alle 18,15.