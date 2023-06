Telecomunicazioni, domani sciopero: in piazza anche l’Ugl

Raduno al Politeama, poi il corteo verso la Prefettura

1' DI LETTURA

Continuano gli scioperi in Italia: dopo il trasporto aereo, martedì 6 giugno è la volta del settore delle telecomunicazioni con uno sciopero nazionale. A scendere in campo è l’UGL Telecomunicazioni a difesa del lavoro e della sua stabilità in quanto il comparto TLC è definito essenziale e strategico per l’Italia.

Per la Sicilia è previsto il raduno a Palermo in Piazza Politeama alle ore 9,30, per poi proseguire in corteo alla volta della Prefettura del capoluogo regionale.