Telefonata tra Schifani e Presti per mettere in salvo la Fiumara d’Arte

Presto un incontro

PALERMO – Telefonata tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e Antonio Presti, il mecenate che ha dato vita all’albergo-museo Atelier sul Mare di Castel di Tusa. Al centro delcolloquio la Fiumara d’Arte, museo all’aperto che attraversa i territori di alcuni comuni siciliani.

La telefonata tra Schifani e Presti

“Oggi ho ricevuto la telefonata del presidente della Regione che ha voluto manifestarmi la sua personale attenzione e quella del governo regionale verso quello che è considerato uno dei parchi di sculture più grandi e importanti d’Europa – racconta Presti, che presiede la fondazione Fiumara d’arte -. Il presidente ha manifestato grande disponibilità nel voler rilanciare e valorizzare uno territorio unico dove patrimonio storico culturale e arte contemporanea si fondono in un tripudio di bellezza, come la Fiumara d’Arte”.

Presto un incontro tra il governatore e il mecenate

Schifani e Presti si vedranno a breve. “Ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana, per valutare insieme con gli assessori regionali al Turismo e ai Beni culturali quali azioni intraprendere per dare nuovo impulso ad un progetto di valorizzazione che tuteli e consegni al futuro la Fiumara e le sue opere – ancora il mecenate -. Ringrazio il presidente Schifani per la sensibilità dimostrata e esprimo apprezzamento per la volontà della Regione di farsi garante insieme alla Fondazione di un nuovo capitolo nella storia della Fiumara d’arte che, sono certo, ci porterà lontano”.