Telenovela alla fine: Lucarelli ai dettagli ma prima c’è il Cerignola

Le prossime ore destinate a segnare il cammino dei rossoazzurri

1' DI LETTURA

CATANIA – È stata la settimana più lunga della gestione Pelligra. Quella nella quale voci e indiscrezioni, dubbi e speranze si sono intrecciate in un’altalena di umori spezzata solo (e per fortuna) dalla qualificazione in sordina in Coppa Italia in un mercoledì sera che ha riconsegnato all’ambiente quella grinta e concretezza di Michele Zeoli alla quale non eravamo più allenati.

La notizia è che l’ufficialità per il terzo ritorno di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania è ormai questione di ore, se non di minuti. Grella e Bresciano hanno accolto le richieste del tecnico livornese ma, soprattutto, hanno creduto fino in fondo ad un progetto destinato a guardare lontano.

Fonti qualificate parlano di due anni e mezzo di contratto e ampio margine tecnico di manovra per Lucarelli.

Il punto adesso è che occorre pensare anche al campionato. E alle 18.30 si scende in campo a Cerignola in una sfida tutt’altro che agevole. Non saranno della partita Marsura, Rizzo, Ladinetti e Di Carmine: ma Zeoli non è uno che si piange addosso ed ha già in mente come (e chi) schierare per portare via tre punti che sarebbero un toccasana di incredibile utilità per la classifica.

Prima dell’annuncio di Lucarelli.