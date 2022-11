TeLiMar, 6 medaglie per i palermitani ai campionati italiani Fisdir

Due ori, tre argenti e un bronzo nella competizione in vasca corta

2' DI LETTURA

Chiusura in bellezza per il settore paralimpico del TeLiMar nella stagione agonistica 2022. Da Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena, ai Campionati Italiani Nuoto Paralimpico Fisdir in vasca corta, il Club dell’Addaura porta a casa ben sei medaglie, due Ori, tre Argenti e un Bronzo, oltre a diverse ottime prestazioni da parte di tutta la squadra, capace di far fronte ad una preparazione incompleta a causa della prolungata chiusura della piscina Olimpica comunale di Palermo.

Gli atleti con sindrome di Down del settore agonistico categoria C21, sotto la guida del direttore tecnico Gaspare Ganci e dell’allenatrice Ada Cipolla, sono, dunque, andati ben oltre le aspettative: Chiara Siragusa ha conquistato i due Ori (50 dorso e 50 farfalla) e un Argento (50 rana); Giuseppe Agnello è stato invece Argento sui 50 rana e sui 50 stile, ottenendo un Bronzo sui 100 rana. Entrambi hanno preso medaglia in ogni gara che hanno disputato.

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche dalle prove di tutti gli altri atleti schierati, Giuseppe Di Marzo, Filippo Talluto e Gabriele Zarbo: Di Marzo, tra i senior, sui 50 stile con il tempo di 40”19 e sui 200 stile (quinto assoluto) con il tempo di 3’39”, si è migliorato di ben 9”; Talluto ha ottenuto il sesto posto assoluto sui 50 farfalla; Zarbo, al debutto tra gli Amatori dopo aver gareggiato fino ad ora nella categoria promozionale, ha fatto registrare il sesto tempo assoluto sui 50 stile.

Entusiasta il direttore tecnico del settore paralimpico del TeLiMar, Gaspare Ganci: “Sono i primi Ori nel settore femminile nella mia carriera dal 1992 ad oggi – racconta –. Gli sforzi economici del Presidente Giliberti e di tutta la dirigenza, amplificati dalle difficoltà che sono state create dalla chiusura dell’Olimpica comunale di Palermo, anche per quest’ultima trasferta del 2022 sono stati premiati. Al di là delle medaglie, ciò che conta è il miglioramento tecnico e cronometrico di tutti i ragazzi. Che fa ben sperare per la prossima stagione”.

E, a proposito della stagione 2023, quella di Colle di Val d’Elsa è stata anche una bella occasione di confronto, con gli atleti del TeLiMar che hanno ritrovato parte della spedizione Azzurra reduce dalle 31 medaglie del Mondiale Dsiso disputato ad Albufeira, in Portogallo. Un’opportunità da cogliere al volo per ascoltare le proposte di tutti gli allenatori e dello staff tecnico della Nazionale in vista dell’anno prossimo.