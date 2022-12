TeLiMar, impegno delicato contro Iren Genova Quinto

Il Club dell’Addaura arriva all'appuntamento dopo la bella prestazione di sabato scorso a Bologna

PALERMO – È tempo di un impegno delicato per il TeLiMar Palermo, che domani, sabato 3 dicembre, ospiterà l’Iren Genova Quinto nella settima giornata del campionato di A1. Fischio d’inizio alle ore 15 agli ordini degli arbitri Alessandro Severo e Marco Ercoli. Scenario della sfida tornerà ad essere la vasca coperta della piscina Olimpica comunale. Non ancora agibile la tribuna, con l’accesso autorizzato solo per i tesserati delle giovanili del Club.

Tifosi e operatori media potranno seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.

Il Club dell’Addaura arriva all’appuntamento dopo la bella prestazione di sabato scorso a Bologna. Tre punti importanti, che tengono i palermitani al quinto posto, a parimerito col Trieste, ma soprattutto netti miglioramenti da parte di una squadra che ha potuto recuperare il proprio capitano, Francesco Paolo Lo Cascio, e il centrovasca Alessandro Vitale, assenti in precedenza per infortunio. Quella di domani sarà una sfida importante in ottica classifica: “Sarà una partita sicuramente difficile – dice l’allenatore Gu Baldineti -. Il quinto è una squadra forte, che ha già fatto bene l’anno scorso, arrivando settima, ma che quest’anno si è ulteriormente rinforzata con tre acquisti. Molina e Massaro, arrivati dal Savona, e il montenegrino Mijuskovic, che ha un buon tiro, si sono aggiunti a tutti i loro punti di forza, come Di Somma, Ravina, Figari. Insomma – spiega il tecnico – è una squadra che può sicuramente puntare ad arrivare nelle prime sei. Quindi, è una nostra diretta concorrente e diventa ancora più importante per noi poterla battere, conquistando altri tre punti per noi fondamentali”.

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Temo molto la difficile partita casalinga contro il Quinto, squadra strutturata per l’alta classifica, che a mio avviso al momento occupa in classifica una posizione bugiarda. Coach Bittarello dispone di una rosa di giocatori di primissima fascia, alcuni dei quali punto di forza nel recente passato del Settebello di Sandro Campagna, che vengono a Palermo con l’obiettivo di consolidare un risultato utile. Per riuscire ad avere la meglio sui grintosi avversari, e consolidare la nostra classifica, dovremo essere attenti e perfetti. Le nostre ultime prestazioni sono state confortanti, sia grazie ad un’attenta difesa, che ad un attacco efficace. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, perché un minimo calo di tensione darebbe il via libera ai forti liguri. Una vittoria, molto difficile ma non impossibile, darebbe ulteriore forza al nostro programma di questa stagione. Purtroppo, a causa della perdurante inagibilità delle tribune, giocheremo ancora una volta a porte chiuse, orfani del nostro straordinario pubblico”.



Campionato di A1 maschile – settima giornata – TeLiMar vs Iren Genova Quinto

TeLiMar: 1.Jurisic, 2.Del Basso, 3.Vitale, 4.Di Patti, 5.Giorgetti, 6.Hooper, 7.Giliberti, 8.Pericas, 9.Lo Cascio, 10.Occhione, 11.Lo Dico, 12.Irving, 13.De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti

Quinto: 1.Massaro, 2.Gambacciani N., 3.Di Somma, 4.Villa, 5.Molina Rios, 6.Ravina, 7.Fracas, 8.Nora, 9.Figari, 10.Mijuskovic, 11.Gitto, 12.Gambacciani J., 13.Valle – Allenatore: Luca Bittarello

Arbitri: Alessandro Severo, di Roma, e Marco Ercoli, di Montelparo (FM) – Delegato: Giovanni Lo Dico