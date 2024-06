Pallanuoto, il TeLiMar ha preso l’attaccante catanese Alessio Privitera

"Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura"

Il TeLiMar Palermo nella stagione 2024/2025 potrà contare su un nuovo attaccante che giocherà in posizione 1-2 negli schemi tattici di coach Baldineti. È il catanese Alessio Privitera, classe 1993, dagli 8 ai 14 anni cresciuto nella cantera della Blu Team di Poppy Aiosa.

Poi transitato alla Nuoto Catania, Privitera ha subito brillato nelle categorie giovanili, facendo anche parte per quattro anni degli azzurrini Under 16 e Under 18. Successivamente, è stato per tanti anni protagonista, della promozione prima e della permanenza poi, in A1 della squadra etnea, con una parentesi nel Sori in A1 nella stagione sportiva 2014/2015.

Privitera arriva a Palermo dopo aver sfiorato la promozione nella massima serie con l’Auditore Crotone. Grandissima vena realizzativa, buon nuoto e grande reattività sono le principali caratteristiche di questo attaccante puro, che avrà modo di adattarsi agevolmente agli schemi tecnico-tattici tanto cari a coach Baldineti.



“Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura col TeLiMar, che ho affrontato tante volte da avversario e che ho sempre considerato una società seria, con le idee chiare e con grandi ambizioni – ha dichiarato Privitera -. Ringrazio tanto Gu Baldineti e il Presidente Marcello Giliberti per l’opportunità che mi hanno offerto, consentendomi di entrare a far parte di una squadra che compete per i primi posti d’Italia e, speriamo se ripescata, anche per una Coppa europea. Spero di ripagare la loro fiducia nel miglior modo possibile”.