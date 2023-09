TeLiMar, Hooper presenta la LEN Euro Cup: “Quattro match tosti”

Il presidente Giliberti: "Sono ottimista"

1' DI LETTURA

Il TeLiMar torna in scena a Duisburg, in Germania, per il primo turno preliminare della LEN Euro Cup. Il club dell’Addaura è carico per andare in acqua nella competizione europea e rispondere anche alla mancata qualificazione alla Final eight di Coppa Italia. I palermitani sono nel gruppo F e dovranno contendersi i due posti a disposizione con i padroni di casa del Duisburg, il Vaterpolo Klub Partizan, la Sète Natation e la Rari Nantes Savona.

“Ci siamo preparati a quattro match molto tosti – dice Johnny Hooper in vista delle gare internazionali -. Affronteremo ogni sfida concentrati su un obiettivo per volta. Non prenderemo alla leggera nessun avversario e ci assicureremo di essere disciplinati, imparando di volta in volta dai nostri errori. Anche se siamo un team diverso rispetto agli anni precedenti sono convinto che siamo lo stesso una squadra molto forte e performeremo bene quest’anno. Ognuno sta lavorando sodo per giocare ad altissimi livelli, mettendo la squadra al primo posto. Abbiamo molte aspettative dal weekend che ci aspetta e sappiamo bene che ci aspetta ancora molto lavoro. Siamo pronti ad affrontare ogni sfida che ci aspetta”.

Anche il presidente del club palermitano Marcello Giliberti ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Questo impegnativo turno preliminare di LEN Euro Cup in Germania, che prevede ben quattro partite in soli tre giorni, sarà un ottimo banco di prova per amalgamare il nostro gruppo in vista della prima di campionato che giocheremo in casa contro la Roma Vis Nova. Sono ottimista, lavorando intensamente nel quotidiano così per come stiamo facendo, anche superando le tante difficoltà che siamo costretti ad affrontare costantemente in piscina Olimpica comunale a causa degli spazi acqua limitati, saremo in grado di fare bene già nel girone di andata di A1. Ma intanto testa alla LEN Euro Cup”.