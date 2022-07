TeLiMar, Vittorio Schimmenti torna come tecnico del settore giovanile

Dopo 5 anni di attività con la Roma Vis Nova Schimmenti fa rientro a Palermo per motivi familiari

Conclusa con l’ingaggio del laziale Alessandro Vitale la campagna acquisti per completare adeguatamente il roster di A1, il Presidente Marcello Giliberti, guardando come sempre avanti, riporta in casa TeLiMar con un contratto di medio periodo Vittorio Schimmenti.



Schimmenti, insieme ad Ivano Quartuccio storico tecnico delle giovanili del Club dell’Addaura, ha conquistato con il TeLiMar nella stagione sportiva 2013/2014 il primo Scudetto Under 15 della pallanuoto maschile siciliana. Ad essere determinanti, i suoi gioiellini Andrea Giliberti e Riccardo Lo Dico, che da qualche anno sono protagonisti nel roster di A1 societario. Dopo 5 anni di attività con la Roma Vis Nova, con la quale ha appena conquistato gli Scudetti Under 16 e Under 18, Schimmenti fa rientro a Palermo per motivi familiari.



Vittorio Schimmenti, nuovo Tecnico del settore giovanile del TeLiMar: «Dopo 5 anni ricchi di successi e soddisfazioni con la Roma Vis Nova, con tanto entusiasmo mi rituffo in questa nuova sfida. Per me è un ritorno alla mia società di origine, alla mia ‘terra’ e quindi ha un significato speciale. Sono contento che il Presidente Giliberti mi abbia voluto fortemente. Darò il massimo per mettermi a disposizione della società e di tutto lo staff tecnico. Ci aspettano anni di duro lavoro!»



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «In questi ultimi 5 anni, a causa della necessità prima di cooptare in corsa il nostro bravo Ivano Quartuccio alla guida della prima squadra, con la quale alla fine è riuscito a conquistare 3 anni fa la promozione in A1, ed ora a causa della Pandemia da Covid19 che ci ha costretti spesso a discontinuare l’attività delle nostre giovanili, non siamo riusciti a costruire con il nostro settore giovanile gruppi competitivi a livello nazionale. Ed è questa la ragione per la quale, avendo saputo da Vittorio, con il quale sono rimasto costantemente in contatto in questi anni, del suo rientro a Palermo, non ce lo siamo lasciati scappare. Abbiamo concordando un bel programma di medio termine, in cui, se lavoreremo con la determinazione che ci contraddistingue, riusciremo a rinverdire i fasti delle nostre giovanili di 7-8 anni fa. Restano chiaramente confermati Ivano Quartuccio e i nostri altri due bravi tecnici delle giovanili Mauro Bisconti e Gabriele Montaina. Abbiamo riprogrammato tutta la nostra attività giovanile con l’obiettivo di potenziare il lavoro sui gruppi già in attività ed al contempo di allargare in maniera consistente la base da cui poter nel tempo tirare fuori giovani atleti talentuosi per cercare di consolidare risultati di squadra con le nostre giovanili e costruire atleti per la nostra prima squadra di A1».