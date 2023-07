Tennis, borse di studio per i campioni del futuro

Elisabetta Allegra

C'è anche una palermitana tra le atlete più promettenti

PALERMO – Dopo la straordinaria esperienza della prima edizione, I Tennis Foundation rinnova il programma Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions per il 2023-24 dando continuità al lavoro svolto con i 12 talenti selezionati nel 2022. Il progetto fornisce un sostegno concreto ai giovani talenti italiani che hanno capacità e attitudine con la racchetta in mano, senza tuttavia possedere le possibilità economiche per valorizzarle. Tra questi c’è anche la palermitana Elisabetta Allegra.

Con l’obiettivo di proseguire il lavoro fatto dai giovani tennisti e dallo staff tecnico dell’associazione no-profit torinese, è stato infatti deciso di rinnovare le 12 borse di studio ai protagonisti selezionati nell’estate del 2022, per consentire la prosecuzione della loro crescita, finora rilevante sia sotto l’aspetto tecnico che mentale.

L’avvocato Simone Bongiovanni, Founder e Presidente di I Tennis Foundation, spiega: “Siamo davvero soddisfatti del miglioramento dei nostri giovani talenti. Abbiamo concepito un programma innovativo, che offre una possibilità concreta di riscatto a chi ha capacità ma non le possibilità economiche per valorizzarle, e già dopo una sola edizione possiamo affermare che il format funziona molto bene. Tutti e 12 sono migliorati sia tecnicamente che nella complessa gestione mentale, aspetto sempre più determinante nel tennis moderno. Sono maturati come persone, nell’attitudine quotidiana, e questo è un successo che vale molto di più degli ottimi risultati che hanno pure raggiunto. Siamo molto felici di poter avviare questa seconda edizione”.

Il piano di borse di studio 2023-24 ha lo scopo di fornire un percorso annuale comprensivo di sessioni di formazione tennistica, partecipazione ai tornei internazionali Tennis Europe e ITF, nonché importanti attività come il mental coaching, corsi di lingua inglese, educazione civica, learning by the champions, giornalismo e comunicazione sportiva.

“Il tennis è per me occasione di miglioramento, di movimenti, di prestazioni, di risultati. Occasione di ricerca continua al perfezionamento, oltre che motivo di divertimento”, spiega la giovane Elisabetta. Tennisi e scuola, devono andare di pari passo: “La scuola è una parte importante, per la mia crescita. Culturale, relazionale e di esperienze, soprattutto se in presenza di docenti di elevato valore. Ho beneficiato del programma di ‘atleta di interesse nazionale’, in questo primo anno di liceo scientifico brillantemente appena concluso. Ho ricevuto disponibilità e comprensione, a partire dalla stessa dirigente scolastica (del liceo pubblico), oltre che dai professori”.