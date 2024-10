Tennis, Ct Palermo tra gioie e dolori nel campionato di Serie A1

Successo esterno per la squadra femminile, sconfitta casalinga per i ragazzi

Domenica agrodolce per i colori del Ct Palermo nel massimo campionato italiano di tennis maschile e femminile. Successo esterno, 3-1, a Padova per il team delle ragazze. Battuta d’arresto, invece, tra le mura amiche per i maschi sconfitti dal Tc Santa Margherita Ligure, tra le squadre favorite alla vittoria del tricolore.

Ct Palermo femminile vittorioso

Affermazione dal notevole peso specifico per le palermitane che espugnano l’insidioso campo sul cemento indoor del Tc Padova. Grazie al blitz esterno in territorio Veneto le atlete guidate in panchina dai capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni salgono a 7 punti dopo il giro di boa della fase a gironi. Al 2° posto la Soc. Canottieri Casale, seguono Tc Padova 3 punti e Park Genova 2.

Molto bene anche oggi la ventenne top 200 Wta Giorgia Pedone che supera in rimonta la 28enne rumena Oana Simion numero 651 al mondo. Vince anche la spagnola di 23 anni Marina Bassols Ribera, n. 153 Wta, che ha ragione in due parziali della 18enne Isabella Serban. La tennista iberica ha giocato oggi la sua seconda gara del campionato e quindi sarà utilizzabile per le semifinali.

Nessun problema neanche per l’altra giovane giocatrice del vivaio palermitano ovvero Anastasia Abbagnato, vittoriosa a spese di Carolina Gasparini, 17 anni, classificata 2.4. Nel doppio, Pedone e Virginia Ferrara cedono con un doppio tie break a Gasparini e Simion. Nell’altra gara del girone, termina 2-2 il confronto tra Park Genova e Canottieri Casale.

“Alla vigilia avevamo un pizzico di timone per questa sfida, in particolare per la superficie indoor veloce, ma tutte le ragazze sono state eccezionali – spiega Davide Freni -. A parte il singolare di Pedone, bravissima a vincere su un terreno a lei non congeniale, gli altri due match di singolare sono stati sempre in controllo. Torniamo a Palermo con tre punti molto importanti che ci avvicinano al 1° obiettivo stagionale ovvero il conseguimento della semifinale. Testa adesso alla gara in Piemonte contro Casale”.

Prima sconfitta per i maschi del Ct Palermo

Prima sconfitta stagionale, invece, per la compagine maschile guidata dai capitani Davide Cocco e Paolo Cannova, che esce comunque a testa alta dal match giocato a Palermo al cospetto del Tc Santa Margherita Ligure che punta a vincere lo scudetto.

Vittoria tutta cuore e grinta del 35enne mancino ligure Alessandro Giannessi che supera in rimonta il 19enne Filippo Romano, numero 807 al mondo, recuperando da una situazione di 3-6 1-5 e con due palle match annullate al giovane giocatore del vivaio ligure nel tie break del 2° set. Sigillo, sempre in singolare, anche da parte delll’avolese Salvatore Caruso, autore di una prestazione maiuscola contro Luca Castagnola, 707 del ranking, domato in due parziali.

Nel confronto tra i due numeri 1, poco ha potuto il ventenne mancino Gabriele Piraino opposto al talentuoso pugliese di 27 anni Andrea Pellegrino numero 220 al mondo. Pellegrino che ha chiuso la contesa sul campo centrale con un duplice 6-2 uscendo dal campo tra gli applausi del pubblico palermitano.

Il punto del 2-2 per il Tc Santa Margherita, accompagnato in Sicilia dal presidente Mauro Iguera, è giunto dall’olandese Matwe Middelkoop, attualmente n. 77 in doppio (best ranking 18) e con all’attivo ben 14 titoli di specialità, vittorioso in due parziali su Francesco Mineo, bravo a tenere testa al quotato tennista “orange” nel 2° parziale. Nei doppi, successi di Castagnola – Romano su Giannessi – Surano e di Pellegrino – Middelkoop su Caruso – PIraino.

Nell’altra gara del girone, il Tc Italia ha sconfitto per 5-1 in Toscana Massa Lombarda. Classifica dopo 3 giornate: Santa Margherita Ligure 9, Ct Palermo e Tc Italia 4, Massa Lombarda 0.

I risultati del Ct Palermo

Ct Palermo – Tc Santa Margherita Ligure 2-4

Salvatore Caruso b. Luca Castagnola 6-3 6-0

Alessandro Giannessi b. Filippo Romano 3-6 7-6 (7) 6-4

Andrea Pellegrino b. Gabriele Piraino 6-2 6-2

Matwe Middelkoop b. Francesco Mineo 6-0 7-6 (3)

Andrea Pellegrino – Matwe Middelkoop b. Gabriele Piraino – Salvatore Caruso 6-1 6-4

Riccardo Surano – Alessandro Giannessi Luca Castagnola – Filippo Romano 6-7 6-2 10-5

Tc Padova – Ct Palermo 1-3

Giorgia Pedone b. Oana Simion 3-6 7-5 6-2

Marina Bassols b. Isabella Serban 6-1 6-4

Anastasia Abbagnato b. Carolina Gasparini 6-3 6-3

Carolina Gasparini – Oana Simon b. Virginia Ferrara – Giorgia Pedone 7-6 (7) 7-6