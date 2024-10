Tennis: il Ct Palermo femminile inizia bene in Serie A1, pari per gli uomini

In archivio la prima giornata di campionato

Ha preso il via la Serie A1 maschile e femminile di tennis che vivrà una fase a gironi fatta di sei partite e in cui sono tre le compagini siciliane in gara. Il Ct Palermo con la squadra maschile e femminile e il Ct Vela Messina, campione in carica, che in casa nell’esordio stagionale ha battuto 5-1 Ata Battisti Trento.

Il Ct Palermo femminile vince

È brillante “la prima” per le ragazze guidate da Alessandro Chimirri e Davide Freni, che tra le mura amiche hanno battuto per 3-1 le campionesse italiane della Società Canottieri Casale. In questo modo le ragazze del Ct Palermo hanno vendicato la sconfitta patita in finale lo scorso dicembre sul cemento indoor a Torino.

La sfida tra le numero 1, ovvero la spagnola Marina Bassols Ribera per il Ct Palermo, 158 al mondo, e la milanese 21enne Lisa Pigato (362 WTA), si è conclusa dopo un solo 15 perché quest’ultima non era al meglio della condizione. Un problema all’anca la sta costringendo da oltre due mesi a stare ai box senza quindi poter disputare l’attività internazionale.

Sul campo centrale, invece, un’ottima Anastasia Abbagnato ha sconfitto in tre set, 6-2 1-6 6-1, la toscana 27enne Jessica Pieri, n. 471 delle classifiche WTA. Abbagnato, molto vicina alla top 400 del ranking mondiale e tra le top 200 nel doppio, è una delle quattro forti giovani atlete palermitane del settore giovanile del club di viale del Fante.

Inoltre, la società palermitana potrà contare dalla prossima giornata anche sulla 20enne Giorgia Pedone, numero 183 al mondo. Pedona rientrerà lunedì 7 ottobre dalla lunghissima e fruttuosa trasferta sudamericana in cui ha messo a referto due vittorie e altrettante finali.

A dare il punto della matematica vittoria ci ha pensato la 32enne aostana Martina Caregaro, uno dei volti nuovi del team palermitano, che ha prevalso per 7-6 6-4 a spese dell’italo australiana di 25 anni Seone Mendez numero 482. Domenica 13 ottobre il Ct Palermo, per la seconda giornata di questa fase a gironi, farà visita alle liguri del Park Genova, neopromosse, che quest’oggi sono state sconfitte in Veneto dal Ct Padova.

Il Ct Palermo maschile pareggia

Buon pari esterno sulla terra rossa indoor di Forte dei Marmi per i ragazzi capitanati da Davide Cocco e da Paolo Cannova. Dopo i quattro match singolari, il Ct Palermo era già avanti 3-1, mentre i due doppi hanno premiato la squadra toscana.

Vittorie tutte in due set di Salvatore Caruso sul 18enne sardo Lorenzo Carboni, del mancino spezzino Alessandro Giannessi nei confronti di Marco Furlanetto e del ventenne mancino Gabriele Piraino che ha prevalso facilmente a spese di Walter Trusendi. Infine, niente da fare per l’altro tennista del vivaio del Ct Palermo, cioè Francesco Mineo, che ha ceduto nettamente al veterano slovacco Andrej Martin ex top 100 ATP.

Per quanto riguarda i doppi, vinti entrambi dal Tc Italia, Marco Furlanetto e il licatese Luca Potenza hanno avuto ragione di Giannessi e Mineo, mentre Martin e Carboni hanno superato Piraino e Caruso. Tutti e due i doppi sono terminati al match tiebreak. Domenica 13 ottobre Caruso e compagni affronteranno a Palermo il Massa Lombarda uscito sconfitto oggi dalla gara interna contro la neopromossa Santa Margherita Ligure.

I risultati

Prima dell’inizio di tutte le gare di Serie A1 e A2 è stato osservato un minuto di silenzio in onore di Lea Pericoli, leggenda del tennis azzurro scomparsa venerdì 4 ottobre.

A1 maschile

Tc Italia – Ct Palermo 3-3

Salvatore Caruso b. Lorenzo Carboni 6-1 6-4

Andre Martin (Svk) b. Francesco Mineo 6-1 6-1

Gabriele Piraino b. Walter Trusendi 6-2 6-2

Alessandro Giannessi b. Marco Furlanetto 6-3 6-4

Luca Potenza – Marco Furlanetto b. Alessandro Giannessi – Francesco Mineo 6-4 3-6 10-3

Andrej Martin – Lorenzo Carboni b. Gabriele Piraino – Salvatore Caruso 2-6 7-6 10-4

A1 femminile

Ct Palermo – Canottieri Casale 3-1

Marina Bassols Ribera b. Lisa Pigato 15-0 rit.

Anastasia Abbagnato b. Jessica Pieri 6-2 1-6 6-1

Martina Caregaro b. Seone Mendez 7-6 6-4

Greta Rizzetto – Seone Mendez b. Anastasia Abbagnato – Virginia Ferrara 7-6 6-7 10-5