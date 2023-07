Tennis, a Monastir trionfo nel doppio per Ferrara e Abbagnato

Virginia Ferrara e Anastasia Abbagnato hanno conquistato il successo battendo in rimonta Gaia Parravicini e l’ucraina Oleksandra Korashvili

1' DI LETTURA

PALERMO – Virginia Ferrara e Anastasia Abbagnato hanno conquistato il successo nel doppio al torneo Itf da 15.000 dollari di Monastir. Le giocatrici del team di serie A1 (teste di serie numero 1 del seeding) hanno sconfitto in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 10-8 Gaia Parravicini e l’ucraina Oleksandra Korashvili nella finalissima del torneo.

Quarto titolo di specialità per Anastasia Abbagnato, tesserata del Circolo del Tennis Palermo e componente della squadra di serie A1. La Abbagnato è attualmente n. 722 WTA come singolo e n. 622 WTA nel doppio e si allena presso “Galimberti Tennis Academy” di Giorgio Galimberti a Cattolica. Quinto sigillo invece per Virginia Ferrara.

Fonte foto: pagina Facebook Circolo del Tennis Palermo