Tenta di strangolare la madre a Librino, arrestato pregiudicato

Le volanti sono intervenute dopo la segnalazione di alcuni residenti: il protagonista è stato tradotto in carcere dalla polizia

CATANIA. Incontra l’anziana madre in viale Moncada e le mette le mani al collo tentando di strangolarla. Poi le urla di andare a casa a preparargli il pranzo. Il protagonista, un noto pregiudicato di Catania, è stato arrestato dalla polizia e tradotto al carcere di Piazza Lanza.

Le Volanti sono intervenute a Librino dopo che alcuni passanti, vedendo la scena in mezzo alla strada, hanno chiamato la polizia. È successo ieri mattina. Lo hanno preso a bordo di un bus urbano, dopo stava forse cercando di scappare dopo aver capito che lo avrebbero arrestato.

Poi gli agenti hanno ricostruito che da tempo l’uomo avrebbe avuto comportamenti aggressivi verso la madre. Già in passato era stato arrestato e gli era stato notificato anche un ammonimento del questore. Vedendo la madre per strada, avrebbe iniziato a inveire nuovamente contro di lei. Poi l’avrebbe afferrava al collo con violenza e le avrebbe imposto, urlandole contro, di tornare a casa per preparargli il pasto.

La violenza si è interrotta solo quando alcuni residenti hanno chiamato la polizia. Anche altri presenti sono intervenuti per farlo desistere. La polizia alla fine lo ha arrestato.