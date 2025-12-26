 Palermo: tentano l'assalto al distributore, ma il colpo va in fumo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Tentano di sfondare il distributore di benzina, poi la fuga in viale Regione

Sul posto sono intervenuti i carabinieri
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Ennesimo assalto a Palermo ai danni di una stazione di servizio. In azione quattro uomini che hanno preso di mira il distributore di benzina Esso che si trova in viale Regione Siciliana nei pressi di via Santuario di Cruillas.

In base a quanto sarebbe emerso dalla immagini delle telecamere, i malviventi avrebbero prima divelto la saracinesca dei locali adibiti ad ufficio e a rivendita, poi avrebbero cercato di sfondare l’ingresso utilizzando un’auto come ariete.

Gravi danni

Tentativo caduto nel vuoto: nonostante la violenza dell’impatto, il colpo è andato in fumo. I danni ai locali sono però ingenti. La saracinsce è infatti stata pesantemente danneggiata, i vetri sono andati in frantumi. In tre avrebbero cercato di fare irruzione all’interno, un complice sarebbe invece rimasto nelle vicinanze per fare da palo.

Le indagini

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI