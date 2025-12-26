Tentano di sfondare il distributore di benzina, poi la fuga in viale Regione

Sul posto sono intervenuti i carabinieri

PALERMO – Ennesimo assalto a Palermo ai danni di una stazione di servizio. In azione quattro uomini che hanno preso di mira il distributore di benzina Esso che si trova in viale Regione Siciliana nei pressi di via Santuario di Cruillas.

In base a quanto sarebbe emerso dalla immagini delle telecamere, i malviventi avrebbero prima divelto la saracinesca dei locali adibiti ad ufficio e a rivendita, poi avrebbero cercato di sfondare l’ingresso utilizzando un’auto come ariete.

Gravi danni

Tentativo caduto nel vuoto: nonostante la violenza dell’impatto, il colpo è andato in fumo. I danni ai locali sono però ingenti. La saracinsce è infatti stata pesantemente danneggiata, i vetri sono andati in frantumi. In tre avrebbero cercato di fare irruzione all’interno, un complice sarebbe invece rimasto nelle vicinanze per fare da palo.

Le indagini

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.