Tentano il colpo all’Eurospin: ladri in fuga abbandonano la refurtiva

Scaffali e alimenti lasciati per strada. Indagano i carabinieri

PALERMO – Tentato furo nella notte ai danni di un supermercato di via Perpignano. I ladri sono entrati in azione all’Eurospin: si sono introdotti nei locali poco prima delle 3, passandolo al setaccio. A notare i loro movimenti sono stati gli addetti alla sicurezza della Sicurtransport che hanno immediatamente lanciato l’allarme al numero di emergenza 112, segnalando la presenza di due persone.

Ladr in fuga

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma i ladri si erano già dati alla fuga, abbandonando la refurtiva all’esterno del supermercato. Sul retro sono infatti stati trovati diversi scaffali – poco prima smontati – e scatole con alimenti che i due non sono riusciti a portare via.

Le indagini

I militari hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del tentato furto, l’ennesimo a Palermo ai danni di un supermercato. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere del locale commerciale.