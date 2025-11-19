Palermo, colpo da 40mila euro della banda del buco in un supermercato

Intervento dei carabinieri in via Placido Rizzotto

PALERMO – Banda del buco in azione a Palermo. Ad essere preso di mira l’Hard Discount in via Placido Rizzotto a Palermo. I ladri hanno fatto un foro nella parete e poi con il flex hanno aperto la cassaforte portando via circa 40 mila euro.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E’ il secondo colpo messo a segno con le stesse modalità e con le stesso bottino. Qualche giorno fa era stato preso di mira il Conad in via dell’Orsa Minore.