 Palermo, colpo da 40mila euro della banda del buco in un supermercato
Palermo, colpo da 40mila euro della banda del buco in un supermercato

Intervento dei carabinieri in via Placido Rizzotto
BONAGIA
di
PALERMO – Banda del buco in azione a Palermo. Ad essere preso di mira l’Hard Discount in via Placido Rizzotto a Palermo. I ladri hanno fatto un foro nella parete e poi con il flex hanno aperto la cassaforte portando via circa 40 mila euro.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E’ il secondo colpo messo a segno con le stesse modalità e con le stesso bottino. Qualche giorno fa era stato preso di mira il Conad in via dell’Orsa Minore.

