Tentano un furto con spaccata, ma arrivano i carabinieri e salta tutto

È accaduto in un centro scommesse a Mascalucia

MASCALUCIA (CATANIA) – A bordo di un’auto di grossa cilindrata, spaccano la vetrina di un centro scommesse di Mascalucia. I carabinieri però erano in zona e hanno sventato il colpo, anche se i “pali” della banda hanno funzionato e sono riusciti così a scappare in tempo.

È accaduto questa notte. A sventare il colpo sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Gravina. Erano le 3 di notte. La pattuglia si trovava in zona nell’ambito di un servizio antirapina. È intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni residenti, che avevano sentito rumore.

Le auto rubate

La centrale operativa ha subito dato l’allarme ed è stata questione di pochi minuti. Purtroppo i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a rubare nulla. Per fuggire hanno usato la stessa auto che stavano usando come ariete.

Dalle indagini è emerso che l’auto era una Giulietta Alfa Romeo. E che i ladri, almeno 3, avevano anche rubato una Panda sempre a Mascalucia, lasciandola come sbarramento al centro della strada. La Panda alla fine è stata restituita al legittimo proprietario.