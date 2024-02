Tentata rapina alla farmacia di Capaci, denunciato un 35enne

Il colpo fallito lo scorso 31 gennaio. L'operazione dei carabinieri

CAPACI – I carabinieri della stazione di Capaci hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, un 35enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine ritenuto responsabile di tentata rapina. Lo scorso 31 gennaio, un uomo a volto coperto si è introdotto presso la farmacia comunale nel centro di Capaci minacciando le dipendenti per farsi consegnare il denaro in cassa.

Le farmaciste, nelle concitate fasi, riuscivano a chiamare il 112 e il rapinatore, accortosi che l’allarme era stato lanciato, ha preferito fuggire senza riuscire a portare a termine il suo proposito criminale. L’immediata attività investigativa condotta dai Carabinieri, grazie alla comparazione delle testimonianze e all’acquisizione delle immagini estrapolate dall’impianto di video sorveglianza della farmacia, ha permesso di individuare il presunto autore del fatto nel 35enne.