Tentata rapina in una gioielleria, c’è un ferito

Il caso è avvenuto a Santa Maria di Licodia.

CATANIA – Tentata rapina nella serata di ieri ai danni della gioielleria Distefano di via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia, nel Catanese. Secondo quanto riferito dal tg di Video Star, c’è un ferito. “Si tratta del titolare, un 55enne, che è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118, intervenuta successivamente sul posto, per essere medicato alla testa”, si apprende. Sono i carabinieri a occuparsi delle indagini.

“Da una primissima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che mentre il titolare della gioielleria era intento a chiudere il negozio, subito dopo avere abbassato la saracinesca e dopo avere apposto il lucchetto, sarebbe stato avvicinato dai malviventi, almeno due (ma non si esclude che possano essere stati in quattro) che ho avrebbero immediatamente aggredito nel tentativo di farsi aprire la porta per poter mettere a segno il colpo”, si legge. “Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale, la vittima, è rimasta ferita in testa colpita forse con il calcio di un’arma da fuoco”.