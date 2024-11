Palermo, tenta la rapina. Le vittime attirano l’attenzione: arrestato

L'uomo è entrato in un istituto di credito in centro

PALERMO – Tenta una rapina in banca a viso scoperto: un uomo di 33 anni di Palermo è stato arrestato in flagranza di reato da poliziotti del Commissariato Zisa Borgonuovo. Lo comunica la Questura di Palermo in una nota.

Durante la mattina l’uomo, a volto scoperto, è entrato in un istituto di credito e lasciando intendere di essere armato ha lanciato una borsa sul bancone della cassa, intimando al cassiere di riempirla di denaro contante.

La tentata rapina in banca a Palermo

In quel momento è passata una pattuglia del Commissariato Zisa Borgonuovo: i poliziotti hanno potuto vedere dall’ampia vetrata della banca le fasi di quella che si sarebbe rivelata essere una tentata rapina. Ad avvalorare l’intuizione degli agenti anche i cenni indirizzati a loro da persone presenti nella banca, che li invitavano a intervenire.

I poliziotti senza che il sospettato se ne rendesse conto sono entrati nella banca hanno bloccato il rapinatore, che è stato arrestato in flagranza di reato. In sede di giudizio il provvedimento di arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.