Tentato furto a un postamat nel Palermitano, portati via 50 mila euro

Il quarto episodio nel giro di poco tempo

CARINI (PALERMO) – Tentato furto a un postamat di via Nazionale, a Villagrazia di Carini. È il quarto tentato o messo a segno di recente nel Palermitano, tre dei quali nel capoluogo. In un caso, in via Altofonte, i ladri sono riusciti a portare via 50 mila euro. Stavolta tanti i danni al Postamat, ma nessun euro è stato portato via. Indagano i carabinieri di Carini.