Neonata trovata dentro il water: si indaga per tentato infanticidio

La piccola è viva ma in gravi condizioni

TORINO – Una neonata è stata trovata questa mattina con la testa nell’acqua del wc in un appartamento di Ciriè, nel Torinese. Il personale del 118 di l’ha rianimata e trasferita prima all’ospedale di Ciriè e poi al Maria Vittoria di Torino: la piccola è viva ma in condizioni gravissime.

A dare l’allarme è stato il fratello della madre, trovata anch’essa in bagno dopo un parto avvenuto in casa. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Ivrea, stanno verificando le circostanze dell’accaduto e non escludono al momento l’ipotesi di un gesto volontario. La donna sarà ascoltata appena le sue condizioni lo consentiranno.