 Riesi, tentato omicidio: colpo di pistola contro un 20enne
Tentato omicidio a Riesi, colpi di pistola contro un 20enne

Vittima sottoposta ad un delicato intervento chirurgico
CALTANISSETTA
di
RIESI (CALTANISSETTA) – Un giovane di Riesi di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla spalla mentre si trovava nella sua abitazione in centro storico. Sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto.

Un delicato intervento chirurgico

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo all’ospedale Sant’Elia. Attualmente i medici lo stanno sottoponendo ad un intervento di neurochirurgia. Il proiettile entrato dalla spalla si sarebbe infatti conficcato nella colonna vertebrale.

Dalle forze dell’ordine in questo momento c’è massimo riserbo su quanto accaduto. Pare che il giovane, che ha precedenti di polizia, sia stato ferito da un conoscente.

