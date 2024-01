Terapia dolore, a Catania impiantato un neurostimolatore wireless

È il primo intervento di questo tipo in Sicilia

CATANIA – Un innovativo neurostimolatore midollare wireless per la cura del dolore cronico è stato impiantato per la prima volta in Sicilia nel Centro Hub Terapia del Dolore dell’ospedale San Marco di Catania su un paziente affetto da dolore alla schiena resistente ai farmaci. Lo rende noto lo stesso ospedale.

Tale tecnologia consente di trattare il dolore cronico con modalità mininvasive oltre a dare l’opportunità di stabilire un trattamento terapeutico costruito su misura per il paziente, utilizzando le diverse forme d’onda di stimolazione a disposizione, a tutto vantaggio del miglioramento della qualità di vita dell’utente.

Si tratta di una novità assoluta in Sicilia nel panorama del trattamento del dolore cronico, un device midollare wireless di ultima generazione molto meno invasivo e traumatico dell’impianto tradizionale. L’intervento è stato effettuato dal responsabile del Centro Hub del San Marco, Salvatore Caramma, affiancato dalle colleghe Marinella Maria e Simona Brundo.