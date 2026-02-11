 Termini Imerese, guardia giurata e infermiere aggrediti al pronto soccorso
Termini Imerese, guardia giurata e infermiere aggrediti al pronto soccorso

Necessario l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato un 60enne
PROVINCIA DI PALERMO
di
PALERMO – Un uomo di 60 anni, ubriaco, ha aggredito il personale sanitario al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese, dove si era recato per controllare la pressione sanguigna. Una volta assistito, è stato invitato ad attendere fuori del pronto soccorso e a quel punto l’uomo ha aggredito la guardia giurata – cercando di sottrargli la pistola dalla fondina – e poi ha sferrato un pugno a un infermiere che è riuscito a schivare il colpo; infine, si è scagliato contro un altro infermiere colpendolo alla spalla.

I carabinieri lo hanno trovato ancora in forte stato di agitazione, mentre urlava e insultava i presenti. Il sessantenne è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario. 

