Ternana-Palermo 3-0, tensione a fine partita tra tifosi e calciatori

Preso di mira dalle critiche dei supporter il palermitano Francesco Di Mariano

1' DI LETTURA

Il Palermo è stato contestato dai tifosi rosanero al termine della partita contro la Ternana persa per 3-0 e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. La squadra di mister Corini si è recata sotto il settore ospiti a salutare come da prassi i propri sostenitori, arrivati al “Liberati” in 356, incassando però le lamentele per la loro prestazione. Fra i giocatori oggetto di critiche il palermitano Francesco Di Mariano, nipote di Totò Schillaci, che ha provato a difendere se stesso e i compagni.

L’attaccante è stato invitato a fare silenzio mentre rispondeva alle critiche: “Stai zitto stai”, gli hanno urlato. I suoi compagni di squadra Matteo Brunori e Roberto Floriano lo hanno allontanato e hanno continuato a confrontarsi con i sostenitori rosanero per spiegare le ragioni della squadra, gli altri calciatori assistevano al confronto a poca distanza, insieme al portiere Mirko Pigliacelli. Come evidenziato dall’ANSA, la situazione poi è tornata alla normalità con la squadra che è rientrata negli spogliatoi.