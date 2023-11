Ternana-Palermo, Corini: “Stare zitti, lavorare e dare risposte in campo”

Il tecnico: "La squadra ce l'ha messa tutta"

Il pareggio tra Ternana e Palermo doveva essere la gara della reazione da parte dei rosanero. Però la prestazione vista in campo non sembra aver dato delle risposte. Ne parla il tecnico dei siciliani Eugenio Corini, in mixed zone, alla fine del match: “Da questa gara ci prendiamo l’atteggiamento, la squadra ce l’ha messa tutta. Abbiamo anche creato la situazione corretta per andare in vantaggio, poi potevamo anche fare il due a zero. Il momento era giusto per concretizzare la superiorità ma non siamo riusciti a farlo”.

“Nella ripresa – prosegue Corini – bene o male siamo ripartiti come stava finendo il primo tempo. Poi è arrivato il gol dell’uno pari, la squadra ci ha provato e abbiamo creato la superiorità numerica con l’espulsione di Corrado. Il tiro di Brunori alla fine è uscito di poco. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, manca qualcosa in questo momento. Dobbiamo perseverare, lavorare e dare risposte in campo a partire dalla gara col Catanzaro”.

“Penso che in questo momento, con qualche assenza, dobbiamo gestire qualche determinata situazione. Non siamo quelli che vorremmo essere, dobbiamo solo lavorare. Quando avremo una rosa consolidata avremo anche qualche possibilità in più di vincere partite come queste. La volontà era quella di interrompere la sconfitta del Cittadella e fare la prestazione di un certo tipo. In questo momento dobbiamo stare zitti, lavorare e dare risposte in campo. Quando le cose non vanno come vorresti devi essere molto lucido. Insigne lo valutiamo a inizio settimana, speriamo di recuperare Di Francesco per il Catanzaro”, ha concluso l’allenatore del Palermo.