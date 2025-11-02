Terranova 2025: moda giovane e accessibile che colora ogni giorno

Terranova è il brand di moda giovane e contemporaneo, nato nel 1988 dallo spirito POP della Riviera di Rimini, portando nel mondo un’energia libera, solare e positiva.

Offriamo ai nostri clienti uno stile casual, disegnato per tutti coloro che cercano capi facili da indossare e mixare, in linea con le tendenze ma con un’estetica semplice e accessibile, senza rinunciare a comfort e praticità.

Siamo ispirati ogni giorno dai bisogni dei giovani adulti e delle nuove generazioni, da chi vive la moda come un modo per raccontarsi, con semplicità e spontaneità, da chi è alla ricerca del proprio stile, senza troppe complicazioni.

Chi è alla ricerca di versatilità e comfort può contare su un guardaroba dinamico e accessibile, mentre i più giovani possono trovare in Terranova la libertà di sperimentare con il colore e le tendenze.

Le nostre collezioni si articolano in due linee principali, entrambe con un’identità forte e distintiva nel mondo del casual:

Collection, pensata per i giovani adulti, con uno stile casual più curato nei dettagli e nei materiali. Perfetta per chi cerca capi con maggiore attenzione al design e alla qualità, senza rinunciare alla spontaneità e alla freschezza di Terranova.

Department, dedicata alle nuove generazioni, con un’estetica streetwear immediata, perfetta per chi vuole un look dinamico, urbano e sempre aggiornato sulle ultime tendenze.

Questa suddivisione ci permette di offrire un assortimento completo e versatile, capace di adattarsi a diverse esigenze di stile e occasioni d’uso.

“COLOR YOUR LIFE” è più di uno slogan, è il nostro modo di vedere la moda e la quotidianità. Un invito a esprimerti con libertà, a giocare con i colori e a sentirti sempre te stesso. Con Terranova, ogni giorno è un’occasione per raccontare chi sei.