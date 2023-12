Terrasini, albero di Natale Barbie per dire “no alla violenza sulle donne”

L'amministrazione comunale ha puntato sul successo del film

TERRASINI (PALERMO) – A Terrasini, in provincia di Palermo, l’albero di Natale s’ispira alla famosa bambola Barbie, contro la violenza sulle donne.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giosuè Maniaci, ha puntato sul successo planetario del prodotto della Mattel per rilanciare il messaggio contro la violenza e la disparità di genere.

L’atmosfera di Natale si colora di rosa nella località balneare alle porte di Palermo, “come nel mondo di Barbie – è scritto nel messaggio a fianco del maestoso albero di Natale in piazza Duomo ideato dall’assessore al Turismo del comune di Terrasini, Vincenzo Cusumano – dove, nel passaggio dal mondo di plastica a quello reale, si combatte per il diritto delle donne ad avere ambizioni: più Barbie si sente donna, più la vita perfetta da bambola non è quella che desidera”.